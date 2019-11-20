شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية عضواً في المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) فازت المملكة العربية السعودية اليوم (الأربعاء)، بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو». ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لمكانة المملكة كعضو فاعل في المنظومة الثقافية العالمية، ومن شأنه تعزيز فرص نشر الثقافة المحلية، واستقطاب الفعاليات الثقافية العالمية، وتعزيز التبادل الثقافي الدولي.



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