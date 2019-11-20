شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترفض التصريحات الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن رفضه التام لتصريحات الحكومة الأمريكية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي.
وشدد المصدر على أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.
وأكد أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولي.
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