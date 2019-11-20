مكافحة الإرهاب على طاولة وزراء العدل العرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت أمس في الجامعة العربية أعمال الاجتماع الـ 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب والأمانة العامة للجامعة العربية.

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ورحب وزير العدل في بداية الاجتماع بأعضاء المكتب التنفيذي وجرى استعراض جدول الأعمال، كما يناقش الاجتماع مشاريع القرارات التي سترفع إلى الدورة الـ 35 لمجلس وزراء العدل العرب اليوم برئاسة مملكة البحرين.

وتتضمن البنود المطروحة على الاجتماع الوزاري موضوع مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.

كما سيجري بحث إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، كونه جهازا متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.