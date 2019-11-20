38 مخططا سكنيا جديدا بالمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الشهر الماضي 38 مخططا سكنيا خاصا داخل المدينة المنورة، بمساحات مختلفة تجاوزت 6 ملايين م2، تشمل نحو 6000 قطعة سكنية إضافة إلى المواقع المخصصة لمرافق الخدمات العامة، وفقا لآلية اعتماد وتطوير المخططات السكنية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخططات الخاصة داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات والمراكز.

وبينت الأمانة أن برنامج اعتماد المخططات الجديدة يأتي متوافقا مع المعايير والاشتراطات التخطيطية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويحظى بدعم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة، وتوفر مواقع مخصصة للبنية التحتية مع الالتزام بجوانب السلامة المرورية وارتباطها بهياكل الحركة المحيطة، وكذلك توفير المناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء إلى جانب تهيئة الممرات المخصصة للمشاة، بما يحقق كفاءة البيئة العمرانية ويحقق معايير برنامج أنسنة المدينة المنورة.

المخططات الجديدة تشمل: