الغذاء والدواء تحذر من العسل الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج عسل للعلامة التجارية (العسل الصحي Healthy Honey)، بسبب احتوائه على مادة دوائية تستخدم بوصفة طبية.

وأوضحت الهيئة في بيانها أمس أن «العسل الصحي» الذي تنتجه شركة Dose Health VIP Products في ماليزيا يخالف اللائحة الفنية المعتمدة لعسل النحل (رقم GSO 147/2008)، لاحتوائه على المادة الدوائية «تادالافيل» (TADALAFIL)، والتي تستخدم بموجب وصفة طبية.

وأوصت المستهلكين بتجنب المنتج والتخلص مما لديهم منه فورا حفاظا على صحتهم، مشيرة إلى أنها تتابع تنفيذ الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من المنتج.