استقرار حالة التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة، أن حالة التوأم السيامي الليبي «أحمد ومحمد» اللذين أجريت لهما عملية الفصل الخميس الماضي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، مستقرة بعد مرور خمسة أيام على عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

وأوضح أن التوأم أحمد استقرت المؤشرات الحيوية لديه وبدأ في الإفاقة ورفعت أجهزة التنفس الاصطناعي عنه، ومن المقرر أن يبدأ الرضاعة الطبيعية خلال اليومين القادمين، وكذلك استقرت حالة التوأم محمد، ومن المتوقع رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة.

وأضاف أن التوأمين ما يزالان بحاجة ماسة إلى الرقابة والمتابعة الدائمة من وحدة العناية المركزة للأطفال، لافتا إلى أن الفريق الطبي يقوم بإيضاح الحالة الطبية لوالدي التوأم بشكل مستمر، اللذين بدورهما يقدران ويثمنان الاهتمام الكبير الذي يحظى به التوأم.