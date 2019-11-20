نائب أمير مكة يستعرض الاستعدادات المبكرة لموسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة أمس استعدادات الجهات المبكرة لموسم حج العام الحالي، ونتائج حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع، التي ناقش خلالها نحو 200 خبير ومتخصص في شؤون الحج، يمثلون 50 جهة حكومية وأهلية، الاستعدادات المبكرة لحج عام 1441، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.

وتطرق لمخرجات وتوصيات حلقة النقاش التي ركزت على دراسة سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع، وجرى في هذا الصدد طرح نحو 112 توصية ومبادرة، هدفها الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجيج خلال موسم حج 1441.

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وناقش الاجتماع تطوير منظومة الخدمات في جوانب الإعاشة والإسكان ومختلف الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

ومن جهة ثانية استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة أمس، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، يرافقه مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عبدالمنعم الشهري.

واستمع إلى شرح عن أعمال وخطط الأحوال المدنية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، فيما تسلم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لعام 1440هـ الذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة.

من جانبه أعرب وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه، على ما تجده الأحوال المدنية من حرص واهتمام كبيرين، ومتابعة مستمرة لتوفير جميع الخدمات لمكاتب الأحوال المدنية كافة بالمنطقة.