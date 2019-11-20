القبض على مواطن عنف ابنته بعد خروجها من المدرسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الجهات المختصة على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعنف ابنته بعد خروجها من إحدى المدارس بجدة.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على تويتر أمس عن القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعنف ابنته بعد خروجها من المدرسة بجدة.

وقالت إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.