مشاهير «ارفع الشاشة إلى الأعلى» بين فكي الافتراضي والواقعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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»ارفع الشاشة إلى الأعلى« .. نحن الآن أمام حالة تسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي وسط تسويق وطعن وتشويه، جلسة يتبناها منتدى الإعلام السعودي الذي ينطلق مطلع ديسمبر المقبل في الرياض بعنوان »مؤثرو التواصل الاجتماعي يصنعون عالما افتراضيا«.

ومن المنتظر أن تجيب على علامات الاستفهام حول هذه الظاهرة التي أمتهنها بعضهم وتتعرض لهجوم غير مسبوق من البعض الآخر، حيث يديرها عامل المعرفة أحمد العرفج بمشاركة كل من طراد الأسمري الذي يتطرق إلى تجربته في الحسابات السوداء في تويتر، في حين يستعرض فيصل عبدالكريم مساهماته في زيادة درجة الوعي التجاري حول البضائع المقلدة، بينما يتحدث كل من منصور الرقيبة وإيناس الحنطي عن التجربة الإعلانية عبر منصة السناب شات عند الجنسين.

وتتطرق الجلسة إلى تحدي المضمون والقدرة على جذب المتابعين في ظل سيطرة المعلن على مساحة التأثير والتوجيه وطغيان النزعة الاستهلاكية، وسط تشكيك في مدى استقلالية مشاهير التواصل الاجتماعي ومصداقيتهم فيما يطرحونه من آراء.