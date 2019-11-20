القبض على رجل انتحل صفة طيار في نيودلهي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي

أعلنت الشرطة الهندية أمس القبض على رجل في نيودلهي انتحل صفة طيار في شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية الشهيرة، حتى يتمكن من الاستمتاع بالصعود إلى الطائرة سريعا والجلوس في درجة أفضل.

وقال نائب مفوض الشرطة سانجاي بهاتيا إن راجان محبوباني (48 عاما) كان يرتدي الزي الرسمي الخاص بالشركة، وكان يحمل بطاقة هوية مزورة عندما احتجز في المطار، مضيفا أن محبوباني كشف أثناء استجوابه أنه دائم السفر، وأنه يرتدي زي الطيار تجنبا للانتظار في الطوابير ولعملية الفرز الطويلة للركاب العاديين. وكان يستخدم المقاعد المخصصة لأفراد طاقم الطيران، وأحيانا يحصل على مقعد في درجة أفضل.