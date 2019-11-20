الصندوق السيادي الروسي: التعاون مع السعودية يضمن استقرار النفط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما توقع صندوق الثروة السيادي الروسي أن يكون لانخفاض أسعار النفط تأثير على مسار اقتصاد بلاده، أكد أن تحالف موسكو مع منظمة «أوبك» سيكون جاهزا للتدخل على الفور إذا لزم الأمر، مبينا أن التعاون مع السعودية يضمن استقرار أسعار النفط.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف في مقابلة مع سي إن بي سي: متفائلون للغاية بشأن التقدم في السوق الروسي، لكن نعتقد أن سعر النفط سيكون له تأثير كبير على الحركة التالية.

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وأوضح أنه نظرا لتعاون موسكو مع السعودية، ستظل أسعار النفط مستقرة، وبالتالي فإن السوق الروسي مستعد لمواصلة النمو، مشيرا إلى أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط مع انحسار التوترات التجارية العالمية.

وردا على سؤال بشأن التوقعات حيال اجتماع بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة من المقرر عقده في ديسمبر، قال ديمترييف إن الطلب العالمي على النفط ربما يرتفع مع تراجع حروب التجارة العالمية. وأضاف «بالطبع، اللجنة ستفحص الطلب في أسواق النفط. لكننا نتوقع أن الوضع بشأن الطلب ربما يتحسن مع خفض الولايات المتحدة للضغط على الصين في الحروب التجارية».

يأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس ثاني أكبر بنك في روسيا «في تي بي»، أندري كوستين قال فيها: إن الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الروسي في عام 2020 سيكون انخفاض أسعار النفط، الذي لا تزال تعتمد عليه موسكو رغم جهود تنويع الاقتصاد.