ضبط مخدرات وأسلحة نارية ومطلوب في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها ضبطت الجهات الأمنية في منطقة عسير مواطنا في العقد الثاني من العمر لاتهامه بارتكاب جريمة قتل مقيم من الجنسية الباكستانية، إضافة إلى مخدرات وأسلحة نارية. وذكر المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة في بيان أمس، أن حملة ميدانية أمنية نفذتها الجهات الأمنية الأحد الماضي في محافظة الأمواه أسفرت عن ضبط 7 أسلحة نارية و17 طلقة حية، إضافة إلى 35,066 قرص كبتاجون، و1860 قارورة مسكر خارجي، و3 كجم و390 جراما من الحشيش، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.



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