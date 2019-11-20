11 مليونا لتأهيل مردم النفايات بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

بدأت أمانة المنطقة الشرقية بتنفيذ مشروع تأهيل مردم النفايات القديم بالدمام بتكلفة بلغت 11 مليون ريال.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل أن المشروع يهدف إلى تحقيق الأثر البيئي، وإنتاج الكهرباء من الغازات وعدم تسرب غاز الميثان، إضافة إلى القضاء على الروائح الكريهة عن طريق سحب غاز الميثان المسبب للحرائق.

وبين أن المشروع يسهم في المحافظة على البيئة وعلى المنطقة بالكامل، لافتا إلى أن التأهيل سيغطي مساحة 1.5 مليون م2، ويجري خلاله تركيب 1000بئر لاستخلاص الغازات بالمدفن الصحي، ومحطة توليد الكهرباء. وبين أن مشروع تأهيل مردم النفايات القديم بالدمام والاستفادة منه جاء ضمن جهود الأمانة المبذولة للمحافظة على البيئة والاستفادة منها في الطاقة المتجددة، والذي سيتم بطرق عدة، ومنها ما ينتج من تحلل النفايات بالمدفن الصحي مجموعة من الغازات القابلة للاشتعال والضارة بالبيئة وصحة الإنسان، وتحويل الغاز الضار إلى طاقة كهربائية بقدرة 500 وات/ ساعة، تمهيدا لعمل محطة متكاملة بقدرة 3 إلى 5 ميجاوات/ ساعة لتغذية محيط المدفن الصحي.