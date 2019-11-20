طلاب ابتدائية يطمسون التشوهات البصرية في المعابدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
نفذت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أمس حملة لإزالة التشوهات البصرية وطمس الكتابات على جدران المباني والمرافق العامة ضمن نطاق البلدية تحت شعار (مكة تستاهل)، بمشاركة عدد من طلاب مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بمكة المكرمة، وذلك في إطار الحملات التوعوية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح رئيس قسم المرافق ببلدية المعابدة الفرعية سند الصاعدي، أن الحملة تم تنفيذها بمشاركة طلاب المدرسة، حيث تم طمس التشوهات البصرية المشوهة للمظهر العام، وتوعية الطلاب بأهمية المحافظة على المرافق والممتلكات العامة وعدم التعدي عليها.
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