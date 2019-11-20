السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرها أمس، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على ثماني مناطق، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية، قد تصحب بتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كلم في الساعة أو أكثر وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار. أمطار الجمعة: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة أمطار السبت: حائل، القصيم، الشرقية، الرياض



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كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: أمطار على 8 مناطق من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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