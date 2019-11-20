السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
تنطلق في جدة التاريخية «البلد» اليوم الدورة الأولى من سمبوزيوم البحر الأحمر الدولي للنحت، الذي تنظمه وزارة الثقافة بمشاركة 20 فنانا سعوديا وعالميا سيصنعون منحوتاتهم باستخدام كتل من الرخام الأبيض.
وسينفذ الفنانون أعمالهم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2019م من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء في قلب جدة التاريخية «البلد» في موقع يطل على الواجهة البحرية الشهيرة ويواجه ميدان البياع.
ويأتي الفنانون المختارون لهذا السمبوزيوم من أماكن مختلفة من العالم، وسيشاركون جنبا إلى جنب في رحلة إبداعية عنوانها المهارة والطموح، وهم عصام جميل، رضا العلاوي، كمال المعلم من المملكة، مايكل ليفتشينكو من أوكرانيا، كامين تاناييف من بلغاريا، خوسيه كارلوس كابيلو ميلان من إسبانيا، ماريو لوبيز من البرتغال، جو كلاي من ألمانيا، سيلفان بات من بلجيكا، بوترينت مورينا من كوسوفو، لين لي جين وتشيلونغ لين فان من تايوان، وتاكيشيتا كوبو من اليابان، إلى جانب ثلاثة فنانين من العالم العربي، هم علي جبار من العراق، هشام عبدالمعطي، وهاني فيصل من مصر، وثلاث فنانات، هن آغنيسا بيتروف من بلغاريا، وآنا ماريا نيجارا من رومانيا، وآنا راسينسكا من بولندا.
يذكر أن وزارة الثقافة ستنظم سمبوزيوم البحر الأحمر الدولي للنحت انطلاقا من اهتمامها بدعم الفنون الجميلة، وحرصها في إيجاد منصات فنية يلتقي من خلالها المبدع السعودي بنظرائه حول العالم في سياق التبادل الثقافي الدولي.
لماذا اختير الرخام الأبيض لاستخدامه في المنحوتات؟
- ليونة وسهولة نحته
- عامل مقاومته الملائم
- قدرة الضوء على النفاذ من خلاله
كانت هذه تفاصيل خبر تاريخية جدة تستضيف سمبوزيوم البحر الأحمر للنحت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.