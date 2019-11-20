تاريخية جدة تستضيف سمبوزيوم البحر الأحمر للنحت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق في جدة التاريخية «البلد» اليوم الدورة الأولى من سمبوزيوم البحر الأحمر الدولي للنحت، الذي تنظمه وزارة الثقافة بمشاركة 20 فنانا سعوديا وعالميا سيصنعون منحوتاتهم باستخدام كتل من الرخام الأبيض.

وسينفذ الفنانون أعمالهم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2019م من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء في قلب جدة التاريخية «البلد» في موقع يطل على الواجهة البحرية الشهيرة ويواجه ميدان البياع.

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ويأتي الفنانون المختارون لهذا السمبوزيوم من أماكن مختلفة من العالم، وسيشاركون جنبا إلى جنب في رحلة إبداعية عنوانها المهارة والطموح، وهم عصام جميل، رضا العلاوي، كمال المعلم من المملكة، مايكل ليفتشينكو من أوكرانيا، كامين تاناييف من بلغاريا، خوسيه كارلوس كابيلو ميلان من إسبانيا، ماريو لوبيز من البرتغال، جو كلاي من ألمانيا، سيلفان بات من بلجيكا، بوترينت مورينا من كوسوفو، لين لي جين وتشيلونغ لين فان من تايوان، وتاكيشيتا كوبو من اليابان، إلى جانب ثلاثة فنانين من العالم العربي، هم علي جبار من العراق، هشام عبدالمعطي، وهاني فيصل من مصر، وثلاث فنانات، هن آغنيسا بيتروف من بلغاريا، وآنا ماريا نيجارا من رومانيا، وآنا راسينسكا من بولندا.

يذكر أن وزارة الثقافة ستنظم سمبوزيوم البحر الأحمر الدولي للنحت انطلاقا من اهتمامها بدعم الفنون الجميلة، وحرصها في إيجاد منصات فنية يلتقي من خلالها المبدع السعودي بنظرائه حول العالم في سياق التبادل الثقافي الدولي.

لماذا اختير الرخام الأبيض لاستخدامه في المنحوتات؟