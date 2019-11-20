اجتماع لبحث الموقف الأمريكي من الاستيطان الإسرائيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قررت جامعة الدول العربية عقد الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب الاثنين المقبل بالقاهرة برئاسة وزير خارجية العراق محمد الحكيم، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث «التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967م».

وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي أنه تم الاتفاق، بعد مشاورات بين الأمانة العامة والعراق ودولة فلسطين.