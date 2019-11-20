السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن تركيا أبلغت السفير الروسي في أنقرة بأنه لا حديث عن استئناف عمليتها، التي تحمل اسم «نبع السلام»، في مناطق شمال شرق سوريا. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن لافروف القول إن تركيا أوضحت أن الاتهامات التي أشارت إلى عدم وفاء موسكو بالتزاماتها في هذا الشأن ناجمة عن «سوء فهم». وأكد لافروف أن الأكراد في سوريا «ليس أمامهم بديل عن التعاون مع السلطات السورية».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: لا حديث عن استئناف عمليات تركيا في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.