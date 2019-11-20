طائرة مجهولة تقتل 20 مسلحا في الموصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الموصل أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس، أن طائرة مجهولة وجهت ضربة جوية لمقر تابع لقوات اليبشة الأيزيدية في منطقة خانه صور التابعة لقضاء سنجار غرب الموصل «400 كم شمال بغداد»، وقالت خلية الإعلام إن الضربة أسفرت عن تدمير المقر بالكامل وقتل وجرح 20 عنصرا من قوات اليبشة. يشار إلى أن أغلب عناصر قوات اليبشة من الأيزيديين وهم يتبعون حزب العمال الكردستاني التركي. وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق اليوم تحييد عشرة من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق.



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