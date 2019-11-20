صندوق ملكية عقارات الخليج ريت يوقع اتفاقية تسهيلات بـ300 مليون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفادت شركة ملكية للاستثمار بأن صندوق ملكية عقارات الخليج ريت وقع اتفاقية تسهيلات مصرفية إضافية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد بقيمة 300 مليون ريال، حيث تبلغ مدة التمويل الإضافي خمس سنوات.

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وذكرت أنه يتم سحب التمويل الإضافي خلال خمس سنوات من تاريخ الاتفاقية، على أن يتم سداد كامل قيمة التمويل المسحوبة دفعة واحدة في نهاية فترة التمويل، وخلال فترة سريان الاتفاقية تسدد تكلفة التمويل فقط.

ويهدف الصندوق من الحصول على تمويل إضافي إلى تمويل خطة التوسع في صندوق ملكية عقارات الخليج ريت من خلال الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل داخل المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق، ليعود بالنفع على أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية من خلال الفرق بين دخل العقارات الجديدة بعد خصم جميع الرسوم ذات العلاقة وتكلفة التمويل.

وأشارت الشركة في بيان أمس إلى أنه تم الحصول على التمويل الإضافي بضمان سند لأمر ورهن للعقارات، وتقديم أي ضمانات أخرى عند انخفاض قيمة الضمانات المقدمة عن الحد الذي يطلبه البنك.