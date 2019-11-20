المراكز العربية توقع اتفاقيتي إجارة بـ1.4 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة المراكز العربية اتفاقيتي تسهيلات إجارة، ومرابحة دوارة، مع مجموعة من البنوك بقيمة إجمالية 1.4 مليار دولار.

وقالت الشركة: إن البنوك الممولة تضم مجموعة سامبا المالية و»السعودي البريطاني» و»الراجحي» و»غولدمان ساكس» و»أبوظبي التجاري» وغيرها، وستتراوح فترات التمويل لاتفاقيتي التمويل ما بين 3 سنوات وحتى 12 سنة.

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وأضافت أنه سيتم استخدام التمويل لإعادة سداد مستحقات التسهيلات القائمة، وسداد رسوم وتكاليف ومصروفات التسهيلات، بالإضافة إلى تمويل الأغراض العامة للشركة.

في سياق آخر أعلنت «المراكز العربية» الانتهاء من عملية طرح صكوك دولية بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وبعائد 5.375%. وذكرت أنها قد تقوم باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي. كما يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضا في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك.

وأشارت إلى أنه وفقا لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحا للمستثمرين في الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحا لحملة الصكوك.