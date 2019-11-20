السعودية | سعودي من متلازمة داون حقق بطولات متتالية.. هذه قصته

شكرا لقرائتكم سعودي من متلازمة داون حقق بطولات متتالية.. هذه قصته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تمنع "متلازمة داون" الشاب السعودي عبدالعزيز العيوني من تحقيق طموحاته، والسير نحو مستقبل مليء بالإنجازات، حيث حقق العيوني بطولة المملكة خمس مرات متتاليه في السباحة، وبطولة البار السعودية، كما حصل على 5 أحزمة في الكاراتيه البرتقالي والأصفر الأخضر والأزرق والبني، وحصل على الحزام الأصفر والبرتقالي في الجودو، ويخضع حالياً لتدريبات الإنقاذ والغوص.

والدة الشاب السعودي قالت لـ"العربية.نت" إن ابنها عضو مع فريق دراجتي، ومتفوق في المجال الأكاديمي، ولقبته بـ"العميد"، نظير إرادته الحديدية في تحقيق النجاح.

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وتابعت: "أنظر إليه طفلاً سليماً معافاً من الأمراض، ولكن إرادة الله شاءت أن يعاني من متلازمة داون، وإشكالية في السمع، إلا أن هذه الإعاقات لم تمنعه من التميز".

من جانبه، قال عبدالعزيز: "والدتي لم تهمل أي فرصة صادفتني، لأنها تعلم أن الفرص ليست مجردة من الجهد إلا في الأحلام، فوضعت هدفا نصب عينيها، وجذبتني إلى هذا الهدف، فغرست فيّ كل جميل، وعلمتني الإرادة رغم ما أملكه من قدرات خاصة".

وأضاف: "أرى في نفسي بطلا من أبطال التحدي والإصرار، وبطلاً من أبطال متلازمة داون منذ ولدتني أمي، وهي تشعر أنها أكثر النساء قوة على وجه الأرض حين لم ينتابها أي خجل من شكلي أو نظرات المجتمع لي، لأنها تعلم أن الله لن يخذلني أو يخذلها".