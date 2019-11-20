شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سعودي يتخطى كل الخطوط الحمراء ويتفاخر بما يفعله مع عشيقته داخل فندف في الرياض بدون زواج ويصرخ: الآن انا حر (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وفاة عروسة بعد دقائق فقط من ‘‘ليلة الدخلة‘‘ .. لن تصدق ماهو السبب؟! ‘‘صورة صادمة‘‘ وتفاصيل تهز الوطن العربي صادم.. فرنسا تعلن القبض على ‘‘بن لادن‘‘ حي يرزق في هذه القرية النائية.. شاهد كيف أصبح والقيد على قدميه؟؟ (صورة)

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