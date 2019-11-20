“النيابة” تباشر التحقيق مع المسيء للباحة وتوقفه على ذمة القضية

باشرت النيابة العامة في الباحة التحقيق مع شخصية المتحدث في الفيديو المسيء لمنطقة الباحة، وتم إيقافه على ذمة القضية. وأفادت مصادر بأن الملقب بـ«جيزاني إتيكيت» لا علاقة له بجازان وينتسب لإحدى قبائل السراة واسمه (م. ش) بحسب صحيفة “عكاظ”.

وكانت شرطة منطقة الباحة ألقت القبض على شخصية الفيديو المسيء للمنطقة، خلال 5 ساعات من تداول المقطع على وسائل التواصل بتوجيه أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.