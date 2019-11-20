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. تداول المغردون مقطع فيديو ٣٠ ثانية فقط للشاعر سعيد بن هضبان و هي قصيدة قالها قبل ٢٥ عاماً تقريباً أوضح بالقصيدة و دعى الله أن يكفينا شر الفتن حيث قام بتعدادها كلها حيث انبهر المغردون من حنكة الشاعر و إطلاعه الجيد وبعده السياسي الذي قد يغيب عن الكثير … مرفق لكم بالأسفل مقطع الفيديو





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كانت هذه تفاصيل خبر الشاعر سعيد بن هضبان يحذر قبل ٢٥ عام ونحن الآن نعاصر ماحذر منه الشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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