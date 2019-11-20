خادم الحرمين يشكر وزير الصحة على الجهود في التحول الرقمي

وقد ثمن الدكتور الربيعة ما تحظى به منظومة الصحة من رعاية واهتمام كبيرين من القيادة الحكيمة مبيناً أن القطاع الصحي يشهد في هذا العهد الزاهر حراكاً تطويرياً شاملاً بفضل من الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين، وأكد أن وزارة الصحة سعت لتحقيق الاستفادة المُثلى من هذه الدعم الكريم وقامت بتنفيذ العديد من البرامج الخدمية وإطلاق المبادرات النوعية والتي أسهمت بحمد الله في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية و تحسين الحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية، وقال :"إن تطبيق "موعد" الذي تنفذه الصحة هو من التطبيقات الرئيسة الذي يسهل للمواطن استخدام التقنية الرقمية للوصول للخدمات الصحية من خلال الهوية الوطنية عن طريق تطبيق أبشر بحيث يحصل على موعد في أقرب مركز صحي ومتابعة الموعد أو تغييره أو التحويل إلى المستشفى إذا لزم الأمر، وكذلك تقييم الخدمة المقدمة .
وأشار الربيعة إلى أن تطبيق "صحة" الذي أطلقته الوزارة يضع المريض في لقاء مباشر مع الطبيب عن بعد، وهو يحقق أيضا ً تواصل مع الطبيب إما وجهاً لوجه أو عن طريق الرسائل عبر التطبيق.
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