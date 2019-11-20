السعودية اليوم / وكالة التخطيط بشؤون المسجد النبوي تنظم حلقة عمل لتنسيق الجهود بين الادارات العاملة بالمسجد النبوي



المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

نظمت الوكالة المساعدة للتخطيط والشؤون التطويرية بوكالة شؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة حلقة عمل لتنسيق الجهود العلمية والرقمية والإعلامية والترجمة للأئمة والمدرسين ومكتبة المسجد النبوي وتسليط الضوء على المخرجات المرجوة من الإدارات المشاركة في الحلقة.

وأوضح الوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية عبدالعزيز بن علي الأيوبي أن الحلقة تضمنت طرح المخرجات المرجوة من هذه الإدارات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 والخطة الاستراتيجية للرئاسة والوكالة.

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19:45ت م

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