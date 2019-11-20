السعودية اليوم / محافظة الحجرة بالباحة تعقد ورشة عمل لوزارة الإسكان



الباحة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

عقدت محافظة الحجرة بالباحة أمس, ورشة عمل تثقيفية خاصة بوزارة الإسكان, بحضور المحافظ عبدالرحمن بن منسي عصيدان, ومدير عام فرع وزارة الاسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني, ورؤساء المراكز والإدارات الحكومية وجمع من المواطنين.

وبدأت الورشة بكلمة لمحافظ الحجرة رحب فيها بالجميع منوهاً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وما توليه من عناية فائقة بالوطن والمواطن.

بعد ذلك استعرض المدير العام لفرع وزارة الاسكان رؤية ورسالة الوزارة وهدفها الرئيس لتقديم الخدمات بأسهل الطرق وأيسرها, حيث قد قُدِّم عرضٌ مرئي وشرح لمنتجات وزارة الإسكان المختلفة وشروطها وضوابطها وطرق الحصول عليها.

وأكد المهندس القحطاني أن محافظة الحجرة تمتلك ثاني أكبر مخطط للوزارة بمنطقة الباحة وهو مخطط أنوار الحجرة, وهناك مخططات أخرى تحت الدراسة والتطوير, مبينا اهتمام وزارة الإسكان بجانب الإسكان التنموي بالمحافظة.

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19:44ت م

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