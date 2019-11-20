السعودية اليوم / المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب يختتم اجتماعه الـ (65) بالقاهرة



القاهرة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ (65) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب والأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ياسر عبد المنعم في تصريح له في ختام الاجتماع، إن المكتب التنفيذي أعدّ مشروع جدول أعمال الدورة (35) لمجلس وزراء العدل العرب ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود لعرضها على المجلس الوزاري غدًا، على رأسها متابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتصديق الدول العربية عليها، وأيضًا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن هناك عددًا من مشروعات القوانين الاسترشادية التي طلبت الدول أن تُشكّل لجان لمناقشتها باعتبارها تشكل نواة وداعمًا للدول العربية، موضحًا أن هناك بعض الموضوعات المهمة التي تم مناقشتها، ومنها تعزيز التعاون بين الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التنسيق والاجتماعات المشتركة بين المجلسين.

وأضاف عبدالمنعم أن المكتب التنفيذي ناقش أيضًا موضوعات أخرى تتعلق بجرائم تقنية المعلومات وضرورة تصديق الدول على هذه الاتفاقية التي خرجت من الجامعة العربية.

وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية أن هناك تعاونًا عربيًا دوليًا في مجال مكافحة الارهاب، كما أن هناك تفعيلاً لهذا التعاون حيث اعتمد المكتب التنفيذي اليوم القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب ليكون داعمًا ونواة ومرشدًا للدول العربية في تعزيز قوانينها الوطنية في مكافحة الإرهاب.

// انتهى //

19:31ت م

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