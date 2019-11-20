السعودية اليوم / عضوا مجلس الشورى الكريديس والشهري : خطاب خادم الحرمين الشريفين يحمل مضامين تهدف لخدمة التنمية في المملكة



الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

أكد عضو مجلس الشورى منصور بن سعد الكريديس، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يُعد وثيقة عمل لأعمال المجلس السنة القادمة, وتتضمن عدة مضامين متنوعة تهدف لخدمة التنمية في المملكة لما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط, مشيداً باكتتاب شركة أرامكو لما تمثله من أهمية قصوى لدعم المسيرة الاقتصادية، حيث سيتم تطبيق هذه المضامين والعمل عليها.

من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فايز عبدالله الشهري، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين تُعد المرشد والموجه لأعمال السنة القادمة للمجلس ومواصلة ما جرى إنجازه في العام الماضي وعلى رؤية المملكة 2030, وحكومة المملكة في السياسة الداخلية فيما يختص بالإسكان والتنمية واكتتاب شركة أرامكو وغيرها من القضايا الداخلية المهمة.

وفيما يتعلق بقضايا المنطقة في الشأن الخارجي أفاد الشهري أنها تعد بالنسبة للمجلس إشارات إلى اتجاهات العمل في المرحلة المقبلة سوءًا من خلال الدبلوماسية البرلمانية أو لجان الصداقة, لافتاً الانتباه إلى أنه سيتم تحويل هذا الخطاب إلى برامج عمل في الاجتماعات القادمة.

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19:17ت م

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