السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يزور جامعة دار الحكمة



جدة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان , نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم , جامعة دار الحكمة.

واطلع سموه على إنجازات كليات الجامعة التي شملت , إدارة الأعمال والقانون , والتصميم والعمارة , والعلوم الصحية والسلوكية والتعليمية, والهندسة والحاسبات والمعلوماتية, فيما أطلع على أعمال الطالبات ومشاريعهن البحثية التي تجسدت في مشاريع رائدة.

من جانبها قدمت مديرة الجامعة الدكتورة سهير حسن القرشي , نبذة عن مسيرة الجامعة , في المجالات العلمية والثقافية, وتطور برامجها التي تتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030, مشيرة إلى أن عدد الطالبات اللاتي حفظن القرآن الكريم بلغ عددهن (39) طالبة ، فيما حققت طالبات الجامعة المراكز الأولى على مستوى الشرق الأوسط في مسابقة المحكمة الصورية , بالاضافة إلى مراكز متقدمة في التعليم الرقمي , فيما تدرس ( 48 ) خريجة في أهم ( 100 ) جامعة حول العالم , مستعرضة إختراعات الطالبات , منها القفاز الذكي، وحصول الطالبات على جوائز في التربية الخاصة والتميز القيادي ومشاركة الطالبات في حوار أتباع الأديان , وعضوية عدد منهن في المنظمات الإسلامية والعالمية.

// انتهى //

19:12ت م

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