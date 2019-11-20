السعودية اليوم / عضو مجلس الشورى أبو ثنين : الخطاب الملكي خارطة طريق للمجلس وأعضائه للتعامل مع المهام المناطة به في المرحلة المقبلة



الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

نوه عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبو ثنين بمضامين الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى ، وصفاها بالحافلة والمبشرة بكل خير على جميع الأصعدة والمستويات المحلية والإقليمية والدولية .

وأوضح ابو ثنين في تصريح لوكالة الأنباء

وأكد أن الخطاب الملكي سيكون خارطة طريق يستنير بها المجلس وأعضائه للتعامل مع المهام المناطة به في المرحلة المقبلة بوصفه ركناً أساساً مسهماً في صنع القرارات التي تلبي طموحات القيادة وتطلعات أبناء هذا الوطن المعطاء.

واختتم عضو المجلس عساف ابو ثنين تصريحه سائلا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة .

// انتهى //

18:53ت م

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الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسنوه عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبو ثنين بمضامين الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى ، وصفاها بالحافلة والمبشرة بكل خير على جميع الأصعدة والمستويات المحلية والإقليمية والدولية .وأوضح ابو ثنين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الخطاب الملكي استعرض سياسات الدولة في الداخل وما تحقق من نمو وتقدم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والمالية ومن تطوير لأنظمة الدولة ورفع مستوى أداء أجهزة الحكومة المختلفة بما يكفل الاستمرار في تحقيق مستويات التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع أرجاء الوطن ويحقق العدل والرخاء والرفاه للمواطن ضمن مرحلة التطور التنموي الشامل الذي تشهده بلادنا وفق رؤيتها 2030.وأكد أن الخطاب الملكي سيكون خارطة طريق يستنير بها المجلس وأعضائه للتعامل مع المهام المناطة به في المرحلة المقبلة بوصفه ركناً أساساً مسهماً في صنع القرارات التي تلبي طموحات القيادة وتطلعات أبناء هذا الوطن المعطاء.واختتم عضو المجلس عساف ابو ثنين تصريحه سائلا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة .// انتهى //18:53ت م0273

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