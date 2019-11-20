السعودية اليوم / تعليم شرورة يطبق فرضية إخلاء لكافة مدارس المحافظة



نجران 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

انهت إدارة التعليم بمحافظة شرورة اليوم ، تطبيق فرضية الإخلاء الشامل بنجاح تام في جميع مدارس البنين والبنات بالمحافظة ، وذلك بمتابعة وإشراف من قسم الأمن والسلامة بتعليم شرورة .

وتأتي هذه المبادرة من إدارة الأمن والسلامة، بهدف ضمان سلامة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم بالمدارس ، وتعريفهم بمخارج السلامة في المباني، وتدريبهم على كيفية الإخلاء، والقدرة على مواجهة الحدث في الحالات الطارئة، لتوفير الحماية والسلامة اللازمة لهم .

وبدأت الفرضية بإطلاق صافرات الإنذار لتبدأ عملية الإخلاء التي تمت في غضون دقائق معدودة وزمن قياسي بمشاركة جميع منسوبي وطلاب مدارس المحافظة بكافة مراحلها التعليمية.

// انتهى //

18:52ت م

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