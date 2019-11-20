السعودية | وزير الثقافة يلتقي مديرة “اليونسكو”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يلتقي مديرة “اليونسكو” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:22 مساءً, 20 نوفمبر 2019 م المناطق - واس التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، أمس (الثلاثاء) على هامش منتدى وزراء الثقافة الدولي 2019 في “اليونسكو”.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون بين المنظمة الدولية ووزارة الثقافة في مجالات العلوم والثقافة والفنون والتراث.



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