السعودية | رئيس البرلمان العربي يُشيد بمواقف المملكة في حماية الأمن الوطني العربي والدفاع عن قضايا الأمة

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أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالمواقف القوية والحاسمة للمملكة العربية السعودية التي تعكس إدراكها العميق ووعيها الكبير للأخطار والتحديات التي تحيق بالعالم العربي، مُثمنًا عاليًا الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لترسيخ وحدة الصف ونبذ الخلافات، والتصدي للأخطار المُحدقة بالعالم العربي.

وقال في تصريح له اليوم: إن الدور القيادي والمحوري للمملكة تعكسها المبادرات التي تقدمها قيادتها دفاعًا عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها قضية العرب والمسلمين الأولى فلسطين.

وأوضح الدكتور السلمي أن المملكة تقدم مبادرات رائدة وتقوم بدورٍ محوري في مكافحة التطرف والإرهاب، ومن ذلك تأسيسها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”، وإنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتقديم مساعدات سخية للشعب اليمني، وتأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وعبّر رئيس البرلمان العربي عن بالغ التقدير لمواقف ومبادرات خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التضامن مع الدول العربية، مؤكداً أن وقوف المملكة ودعمها لعدد من الدول العربية سياسيًا واقتصاديًا يعد بمثابة رسالة قوية تعكس بكل وضوح حرص المملكة التام على المحافظة على أمن واستقرار وسلامة وسيادة الدول العربية.