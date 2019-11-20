السعودية | وزير الإسكان: الخطاب الملكي يعد خطة ومنهجاً لسياسات المملكة الداخلية والخارجية

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الخليج 365 - الرياض- ماجد الحقيل
نشر قبل 1 دقيقة - 7:08 مساءً, 20 نوفمبر 2019 م
المناطق - واس
أكد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن الخطاب الملكي السنوي الذي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإلقائه في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى يعد خطة ومنهج لسياسات المملكة الداخلية والخارجية حيث تضمن العديد من المحاور ومنها محور الإسكان الذي يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة.
ونوه معاليه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن فقد أولت اهتمامًا كبيرًا بتيسير وزيادة نسب تملك المساكن من خلال إطلاق عدد من البرامج السكنية عبر توفير الحلول التمويلية والادخارية الملائمة، بالإضافة إلى تحفيز العرض بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال بصورة أوسع مما عزز من إسهام القطاع الخاص وقدرته على القيام بدوره بكفاءة أكبر.
وأوضح معاليه أن الإنجازات التي شهدها قطاع الإسكان جاءت نتيجة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة حيث ارتفعت نسب تملك المواطنين للمساكن في العام الماضي ـ بفضل الله ـ بمقدار2 % مع منتصف هذا العام 2019 بزيادة بلغت أكثر من (165) ألف مسكن مملوك، ولقد أسهمت جهود توفير احتياجات المواطن السكنية بفاعلية في تحفيز قطاعات اقتصادية أخرى.
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