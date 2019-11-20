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ولي العهد يبحث تعزيز التعاون مع وزير دفاع كوريا الجنوبية
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم معالي وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية جونغ كيونغ دوو.
وقد عقد سمو ولي العهد، ومعالي وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي، اجتماعاً جرى خلاله استعراض سبل تعزيز التعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية وبخاصة في المجال الدفاعي.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي مساعد سمو وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي رئيس هيئة الاركان العامة الفريق فياض الرويلي، ومعالي مساعد سمو وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.
كما حضره من الجانب الكوري، السفير لدى المملكة جونغ بيونغ ووك، ونائب وزير الدفاع تشونغ سوك هوان، والمدير العام لسياسة القوات العسكرية كيم إيل دونغ، والمدير العام للسياسات الدولية لي وان ايك، والمساعد العسكري لوزير الدفاع كيم دونغ سو، وعدد من المسؤولين.
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