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2019-11-20 الملك سلمان: جهودنا في التنمية متواصلة والمملكة جاهزة للدفاع عن نفسها بحزم أشاد ببطولات القوات المسلحة وجدد التأكيد على تمكين المرأة

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