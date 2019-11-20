حريق يلتهم مستودعا في سوق الأهدل بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

أتت النيران ظهر اليوم على مستودع في سوق الأهدل بجدة، حيث هرعت فرق الدفاع المدني للموقع وسيطرت على الحريق قبل أن يمتد إلى المحلات المجاورة.

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وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت الحريق. ومع وصول الفرق للموقع عمدت إلى حماية المحال التجارية والمستودعات المحاذية للمستودع المحترق، والحد من امتداد النيران بمحاصرتها في منطقة الاحتراق.

وتابع: اتضح أن الحريق في مستودع مقسم إلى قسمين ومسقوف بالصاج الحديدي ويحتوي على أخشاب وغرف نوم وكميات من الاسفنج، مما نتج عنه سحب كثيفة من الدخان نتيجة المواد المحترقة.

وأشار إلى أن الحادث استدعى تدخل المعدات الثقيلة التابعة للدفاع المدني لتسهيل دخول فرق الإطفاء إلى عمق المستودع المحترق، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني طوقت الموقع، بينما تحفظ المعنيون بالتحقيق عليه لحين شخوص الجهات المعنية بشرطة محافظة جدة والمتمثلة في الأدلة الجنائية وخبير الحرائق.