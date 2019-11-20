السعودية | الخارجية السعودية: نرفض تصريحات واشنطن بشأن الاستيطان

شكرا لقرائتكم الخارجية السعودية: نرفض تصريحات واشنطن بشأن الاستيطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن رفضه التام لتصريحات الحكومة الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية.

وقال "قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين"، مؤكداً أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن الاثنين أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي" في تحول في السياسة الخارجية لواشنطن.

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وقال بومبيو: "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نبيل أبو ردينة، إن الخطوة الأميركية بشأن المستوطنات تتعارض تماماً مع القانون الدولي.

ووصف المفاوض الفلسطيني، صائب عريقات، الخطوة الأميركية بشأن المستوطنات بأنها تصرف غير مسؤول.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقد رحّب بالموقف الأميركي إزاء المستوطنات. وذكر أن القرار الأميركي "يصحح خطأ تاريخياً"، ودعا الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل.