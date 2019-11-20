السعودية | ولي العهد السعودي يستقبل وزير دفاع كوريا الجنوبية

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يستقبل وزير دفاع كوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وزير دفاع كوريا الجنوبية جونغ كيونغ دوو. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعقد ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي، اجتماعاً جرى خلاله استعراض سبل تعزيز التعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية وبخاصة في المجال الدفاعي.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.