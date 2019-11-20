امرأة توثق حادث دهس دون أن تدري

2019-11-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت امرأة بالفيديو دون أن تدري حادث دهس لأحد الأطفال أمام مدرسة لكن الجيد في الأمر أن الطفل لم يصب بأذى.

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ونشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو لامرأة تطالب فيه الآباء والأمهات بتفقد أولادهم بشكل يومي في المدارس ومتابعة ما يحدث لهم بعد تزايد حالات العنف في المدرس من قبل الطلاب.

وفي نهاية المقطع وبينما كانت المرأة تواصل تقديم النصائح سقط طفل تحت مركبة لكن لحسن الحظ مرت من فوقه دون أن يصاب بأي مكروه.

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