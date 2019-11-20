فنان أمريكي: أفكارنا عن المملكة تستحق الهدم

2019-11-20

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

حضر الفنان ومؤلف الكتب المصورة، روب لايفلد، فعالية ستان لي سوبر كون، ضمن معرض الأنمي السعودي في موسم الرياض، وروى تجربته في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا إن أفكار وانطباع الغرب عن المملكة تستحق مصير جدار برلين، ألا وهو الهدم.

وقال لايفلد: لقد قضيت أفضل وقت على الإطلاق في ستان لي سوبر كون 2019 في الرياض، لم يكن لديّ أي فكرة عما أنا مقبل عليه، الأشخاص هنا كانوا أجمل وأطرف الأشخاص الذين قابلتهم، أحب أن أنوه أن تلك كانت أبعد مسافة سافرت إليها على الإطلاق، وصُدمت بكرم الضيافة واللطف والبساطة في الأجواء، هذا الحشد كان متحمسًا للغاية لرؤية كتب مارفل المصورة وأعجبني حماسهم، آمل أن أعود مرة أخرى يوما ما قريبًا.

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وفي منشور آخر، تحدث لايفلد عن أنه قبل مغادرته للذهاب إلى الرياض، جمع بعض المعلومات عن قائمة القواعد الواجب اتباعها، أولها عدم ارتداء أكمام قصيرة، وتغطية الساقين، وتغطية القدمين.

وتابع: بمجرد وصولي رأيت الكثير من الشباب بأكمام قصيرة وتنوع كبير في الملابس، رأيت أطفالًا، وأعني الكثير من الأطفال والمراهقين، وأرواحهم جميلة، وجال في خاطري ليس من المنطق أن يكون كل هؤلاء معرضين للاعتقال لخرقهم هذه القواعد، بعكس ما قرأت تمامًا، رأيت الانسجام التام، وحين سألت البعض عن صحة معلوماتي أجابوني أنهم تغيروا للأفضل الآن، وأن تلك القواعد مضى عليها زمنًا، الآن هناك سينمات في المملكة، وحفلات الراب، الجميع هنا متحمس لتجربة كل ما تقدمه الحياة ومتابعة أحلامهم، مثلنا جميعًا، الآن أرى أن أفكارنا وانطباعنا عن المملكة والعرب يجب أن يكون مصيرها الهدم تمامًا كجدار برلين.