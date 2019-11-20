انقلاب مركبة يصيب قائدها وثماني معلمات بالطائف

2019-11-20

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أصيب قائد مركبة من نوع فان بإصابة متوسطة، فيما أصيب ثماني معلمات بإصابات متفاوتة ما بين متوسطة وبسيطة، إثر انقلاب مركبتهن على طريق غزايل باتجاه الصور جنوب الطائف.

وباشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بالطائف حادث انقلاب المركبة التي كانت تقل عددًا من المعلمات بعد تلقيها بلاغًا من العمليات الموحدة عند الساعة ١٢:٢٨م وذلك على طريق غزايل باتجاه الصور جنوب الطائف.

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وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي، وبدعم من صحة الطائف بفرقة إسعافية.

وأضاف: عند وصول أول فرقة إسعافية عند الساعة ١٢:٤٦ تم مباشرة الموقع الذي كان به عدد من الإصابات حيث وُجد بالموقع تسع حالات ثلاثة منهن رفضن الكشف والنقل فيما أصيب خمسة منهن بإصابات متوسطة إلى بسيطة بالإضافة إلى إصابة سائق المركبة بإصابة متوسطة.

وأشار الثبيتي إلى أنه تم عمل الفرز الطبي وتقديم الخدمة الإسعافية تحت إشراف المدير الطبي د. علي شافعي وتم نقل ستة إصابات إلى مستشفى قيا العام.

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