فيديو.. إنقاذ فريق صحي بسيل وادي نيرا

2019-11-20

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

قام متابعات الخليج 365 عباس مشعل الزهراني بعمل بطولي بإنقاذه ٣ أشخاص كانوا محتجزين في وادي نيرا بتهامة الباحة.

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وبحسب المعلومات التي حصلت عليها ” متابعات الخليج 365 ” فإنه بعد هطول الأمطار اليوم وجريان الأودية بالسيول المنقولة في وادي نيرا، قام فريق صحي بالعبور من الوادي ولكن السيل كان قويًا وجارفًا فغرقت مركبتهم وسط الوادي.

وبعد عدة محاولات للإنقاذ أتى عباس الزهراني بمعدة ” شيول ” لينقذ ويخرج ٣ أشخاص من وسط السيل دون حدوث إصابات. كما بذل رجال الأمن جهودًا كبيرة في محاولة الإنقاذ وعلى رأسهم مدير شرطة نيرا الرقيب إبراهيم الزهراني، والرقيب سعيد العمري.

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