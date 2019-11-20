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نفوق إبل حقنت بعلاج خارجي في الحفر
فواز الأسلمي – حفر الباطن
وثقت صحيفة “متابعات الخليج 365” صباح اليوم نفوق عدد كبير من الإبل بلغ عددها ما يقارب الـ70، شرق حفر الباطن، بعد مدينة القيصومة بـ50 كم.
وذكر أحد رعاة الإبل لـ “متابعات الخليج 365” أن عددًا من الإبل أصيب في وقت سابق بورم بالثدي وتم جلب طبيب بيطري من إحدى الصيدليات بحفر الباطن والذي قام بحقن الإبل المصابة بالورم وتحصين البقية من أجل عدم انتشار العدوى وبعدها بأيام قام البيطري بحقن الإبل مرة أخرى ما تسبب بنفوق الإبل واحدة تلو الأخرى لتباشر بعد ذلك فرق وزارة الزراعة موقع الإبل وتم أخذ عينات من الأعلاف ومن الماء.
وفي تصريح خاص بـ “متابعات الخليج 365” : أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن فرع الوزارة في محافظة حفر الباطن تلقى بلاغًا من أحد مربي الإبل يفيد بنفوق عدد من إبله، وقامت الوزارة بمباشرة الحادثة وأخذ عينات من الإبل النافقة والأعلاف والمياه وتم إرسالها إلى المختبر المركزي في الوزارة.
وأضافت الوزارة: تبين من خلال الحديث مع المربي أنه قام بجلب علاج من خارج المملكة لعلاج الإبل وتم أخذ عينات من الدواء الذي جلبه المربي وأرسلت إلى هيئة الغذاء والدواء لتحليله وبعد ظهور النتائج سواء من هيئة الغذاء أو من وزارة الزراعة سوف يتم تبين سبب النفوق.
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