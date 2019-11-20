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الغامدي متحدثًا رسميًا لـ الشؤون الإسلامية
متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - الرياض
وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تعيين محمد بن جمعان الغامدي متحدثًا رسميًا للوزارة خلفًا للأستاذ عبدالعزيز بن سعود العسكر.
وتأتي موافقة الوزير آل الشيخ في إطار الحرص على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام لإبراز رسالة الوزارة إعلاميًا التي ترتبط بالمجتمع ارتباطًا وثيقًا من خلال إشرافها المباشر على بيوت الله، وما يقام فيها من مناشط دعوية مختلفة تهم الرأي العام، مما يستدعي وجود متحدث رسمي يكون بمثابة حلقة تواصل مع مختلف وسائل الإعلام.
من جانبه شكر الإعلامي محمد الغامدي وزير الشؤون الإسلامية على ثقته ودعمه المستمر، والذي سيكون حافزًا له لبذل مزيد من الجهد لخدمة الوزارة وإبراز رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، سائلًا الله التوفيق والإعانة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
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