«الأرصاد» تعلن طقس الأربعاء على «موسم الرياض»

يشهد طقس «موسم الرياض»، اليوم الأربعاء، سماءً غائمة جزئيًّا، ونشاطًا في الرياح السطحية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أن رياح «موسم الرياض» شمالية غربية إلى شمالية، وسرعتها 15-35 كم/ ساعة.

وأوضحت «هيئة الأرصاد»، أن درجة الحرارة بـ«موسم الرياض» تبلغ 16 درجة، ونسبة الرطوبة تصل إلى 70%.

وفي تقريرها عن طقس اليوم الأربعاء، توقعت «هيئة الأرصاد» استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة ووسطها وشرقها.

وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى استمرار توقع هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق «الشرقية، والرياض، وعسير، وجازان، والباحة» تشمل السواحل منها، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

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موج متوسط بالبحر والخليج

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن رياحه السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون رياحه السطحية شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.

أجواء باردة حتى الخميس المقبل

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، توقع الباحث في مجال الظواهر المناخية زياد الجهني، أجواء باردة على شمال المملكة والمنطقة الوسطى، بدءًا من اليوم حتى يوم الخميس المقبل.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الجهني، إن الكتلة الباردة تستوطن الجزيرة العربية منذ ليلة الأربعاء حتى الخميس؛ حيث تعتبر قوية على شمال المملكة والوسطى، ومتوسطة على القطاعين الغربي والجنوبي، مشيرًا إلى أن موسم الشتاء سيكون قارسًا، مع تركز الأمطار قرب البحار.