«حساب المواطن»: عدد العمالة لا يؤثر على الدعم المقدم من البرنامج

أكد برنامج «حساب المواطن»، أن وجود عدد العمالة لا يؤثر على قيمة الدعم المقدم من البرنامج، مُشددًا على ضرورة الإفصاح عن الدخل الإضافي حال وجوده.

جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المستفيدين، بشأن تأثير وجود عمالة على دعم البرنامج، حيث قال مواطن إن لديه 4 سائقين ويخشى أن يؤثر ذلك على المبلغ المتوقع أن يحصل عليه من حساب المواطن.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج: إن وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي فلا بد من الإفصاح عنه، حيث يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدخل.

وأشارت إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على هذا الرابط.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير من العام الجديد، عبر هذا الرابط

شروط أهلية حساب المواطن

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.