نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل تعزيرًا في وافد يمني قتل الطفلة مي النمر «سعودية الجنسية»، بتعذيبها بالضرب ضربًا مبرحًا وحرق أجزاءً من جسمها بأداة ساخنة بالمدينة المنورة.
وأشارت وزارة الداخلية، في بيان لها، إلى أنه تم القبض على المدعو «رشاد أحمد قايد النمر» يمني الجنسية، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة جريمته وعظمها من حيث عجز الطفلة عن دفع الاعتداء أو الاستنجاد بأحد لصغر سنها؛ فقد تم الحكم على الجاني بالقتل تعزيرًا.
وأضاف البيان أنه تم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، مُحذرة كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تنفذ الحد في قاتل «مي النمر» بالمدينة.. عذّبها وحرق أجزاءً من جسدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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